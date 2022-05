Minister Willingmann verspricht, sich um Deich-Lücke in Lostau zu kümmern

Seit dem Hochwasser 2013 warten die Bewohner von Alt-Lostau auf einen Deich, der sie vor kommenden Katastrophen schützen soll. Dieser lässt aber auf sich warten. Um die dringliche Lage zu verdeutlichen, luden Anwohner Umwelt-Minister Armin Willingmann in den Ort ein.

Claus-Dieter Müller, Elrid Pasbrig, Armin Willingmann und Heiner Vorsprach (von links) in der Kirche in Alt-Lostau, die ebenfalls stark von den Hochwassern betroffen war.

Lostau - „Im Prinzip haben die Hochwasser unsere Altersvorsorge gefressen.“ Claus-Dieter Müller kann inzwischen mit seiner Frau wieder sein Haus in Alt-Lostau nutzen. Aber bis es soweit war, hat es viel Zeit, Mühen und auch Geld gekostet. Und deswegen fürchtet der Narkose-Arzt, der bald in den Ruhestand gehen will, dass ein weiteres Hochwasser sein Haus wieder ruinieren könnte. Wie kann Abhilfe geschaffen werden?