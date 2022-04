Ministerin lobt flexible Ukrainie-Hilfe in Möckern

Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat sich Mittwoch bei einem Besuch in Loburg beeindruckt von der „Ankunftsklasse“ für ukrainische Flüchtlinge gezeigt. Geplant ist eine zweite Klasse für ältere Kinder in Möckern.

Loburg/Möckern - Sieben Ankunftsklassen gibt es bislang in Sachsen-Anhalt: drei in Magdeburg, drei in Halle und eine in Loburg. Die Klasse in Loburg war prinzipiell die erste im Lande, die behördliche Anerkennung gab es aber erst am vergangenen Freitag.