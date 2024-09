Gerwisch/Magdeburg - Der vierte Spendenlauf in Kostümen hat in Magdeburg so viele Läufer wie noch nie mobilisiert. Und auch die Spendensumme stellt einen Rekord dar. Die Idee zum „Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run“ - kurz KFFCCR - kommt von einem Freizeitläufer und Filmfan Christian Schlotfeldt aus Gerwisch.

Fast 10.000 Schritte für 6.000 Meter bei sommerlichen Temperaturen in einem Kostüm. Und am Ende noch ein Lächeln auf den Lippen. Was nach großer Anstrengung klingt, ist ein großer Spaß, der auf den Namen Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run – kurz KFFCCR – hört. „Oder einfach nur Superhelden-Lauf, denn das ist er. Jeder, der hier mitmacht, kann sich Superheld nennen“, sagt Organisator Christian Schlotfeldt nach dem Lauf.

Batman und Joker Seite an Seite für die gute Sache

Der Freizeitläufer aus Gerwisch und seine Unterstützer haben am Sonntag, 1. September 2024, bei der vierten Ausgabe so viele Teilnehmer wie noch nie mobilisiert. 98 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben in Laufschuhen, mit Fahrrädern und Rollstuhl als Comic- und Filmfiguren wie Batman, Joker, Obelix, Zauberer, Einhörner und Prinzessinnen für Aufsehen und Begeisterung bei Passanten gesorgt. „Und darum geht es. Denn wir möchten mit der Aktion die Deutsche Kinderkrebsstiftung unterstützen“, so Schlotfeldt, der mit dem KFFCCR seine Laufleidenschaft mit seiner Begeisterung für Filme verbindet.

Und das kommt an, wie bei Zwischenstationen etwa auf dem Domplatz sowie am Domfelsen deutlich wird. Die Stopps werden von den Läufern nicht nur für eigene Schnappschüsse genutzt. Spaziergänger nutzen die Gelegenheit, um nach Selfies mit den Superhelden zu fragen.

Die Atmosphäre ist nicht nur entspannt, sondern familiär, „obwohl wir uns untereinander größtenteils gar nicht kennen“, wie der 36-jährige Familienvater sagt. Nach dem Zieleinlauf verweilen die kostümierten Läufer bei Musik von Julian Staufenbiel aka Rent a Pizza und tauschen sich aus.

Der Superheldenlauf, bei dem es nicht um Bestzeiten geht, schafft Verbindungen. Etwa zu Sven Kampfert, der aus Lostau stammt und mit der Magdeburger Treuhand Steuerberatungsgesellschaft als Sponsor nicht nur eine ordentliche Spende, sondern auch die Versorgung der Gruppe mit Getränken übernimmt.

Für eine Überraschung sorgt Frank Fuhrmann aus Möser bereits vor dem Start. Mit einer gehörigen Anzahl an Blechen mit Kuchen unterstützt Fuhrmann, dessen Tochter aktiv beim Lauf dabei ist, die Aktion. Am Tag zuvor hat der Betreiber des Rennstalls Fuhrmann bei einem Pferderennen abgeräumt und einem Bäcker dann ganz gezielt Kuchen abgekauft, „um ihn beim Superheldenlauf anzubieten“, wie er erklärt.

Begeisterung schwappt in andere Städte über

So kommt es, dass der Spendenpegel die 6.000-Euro-Marke bereits geknackt hat. „Ein Wahnsinn“, wie Christian Schlotfeldt sagt. Tendenz ist übrigens weiter steigend, denn das Spendenfenster ist noch ein paar Tage geöffnet. „Wer den Lauf noch unterstützen möchte, kann auch für sich eine Strecke absolvieren und pro Kilometer einen Euro spenden. Spenden geht aber auch ohne laufen“, so der Organisator. Hier geht es zur Spendenseite.

Der Superheldenlauf soll auch im kommenden Jahr wieder angeboten werden. Unter anderem, weil die Resonanz so groß ist. Abseits vom Lauf mit Start im Magdeburger Stadtpark haben sich in verschiedenen Städten wie Göttingen und Frankfurt Gleichgesinnte angeschlossen. Andere drücken ihr Bedauern aus, dass sie den Lauf verpasst haben.

Für eine bessere Organisation ist die Gründung eines Vereins angedacht. Unterstützer seien dabei jederzeit willkommen, so Schlotfeldt.

Kontakt zum Veranstalter gibt es über dessen Instagram-Profil @dreamer1505.