Steutz - Am 1. Juni ist die Berliner Extremläuferin Joyce Hübner in Helmstedt in Niedersachsen zu ihrer Städtetour gestartet. Dabei will sie alle 2.059 Städte Deutschlands anlaufen. Eine Strecke von insgesamt etwa 22.000 Kilometern liegt damit vor der 37-Jährigen, für die Laufen nicht nur Sport verkörpert, sondern Leidenschaft, Motivation und Spaß zugleich ist.

Gestern lag die 42,6 Kilometer lange Strecke von Dessau-Törten bis nach Steutz vor ihr, und damit ihr mittlerweile 37. Marathon seit Beginn des ehrgeizigen Laufvorhabens. Per Livetracking ließ sich auch diese Etappe auf der Internetseite von Joyce Hübner verfolgen. Um 8 Uhr lief sie los, bereits kurz nach 14 Uhr war sie nach Überquerung der Elbfähre Aken – die eine kurze Verschnaufpause bot – an ihrem Etappenziel angelangt.

38. Marathon führt Sportlerin nach Zerbst und Möckern

Heute geht es wieder um 8 Uhr weiter gen Norden zum 38. Marathon. Dieser führt von Steutz über Pakendorf und Jütrichau nach Zerbst, dann weiter über Buhlendorf, Hohenlochau, Dalchau und Möckern bis nach Stegelitz. Die Erlebnisse während ihrer Tour dokumentiert Joyce Hübner täglich auf ihren Social-Media-Kanälen.

Alle Infos zum Städtetrip inklusive Livetracking gibt es auf der Internetseite joyce-huebner.com.

Übrigens wird sie erst im Herbst 2026 in ihre Heimatstadt Berlin zurückkehren. Insgesamt 495 Marathons ist sie dann gelaufen, wenn nichts dazwischen kommt.