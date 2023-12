Mit der Volksstimme in Burg bei Magdeburg fit für die Straßen - Fahrsicherheitstraining zu gewinnen

Burg - Mit Fahrsicherheitstrainings richten der ADAC und die Volksstimme Leser auf die gestiegene Unfallgefahr ein. Unter anderem um die Funktionen des Fahrzeugs noch besser kennenzulernen und Grenzsituationen im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren.

Lesen Sie hier: Darum kracht es jetzt auf den Straßen im Jerichower Land besonders oft.

Dazu stehen beispielsweise gezielt das Bremsen und das Ausweichen auf glatter Fahrbahn auf dem Programm. Das macht es deutlich leichter, im Falle einer Gefahr richtig zu reagieren und kritische Situationen zu meistern.

Beim Kompakttraining im ADAC Fahrsicherheitszentrum Leipzig/Halle in Dölzig werden in über vier Stunden bei praktischen Übungen wichtige Grundlagen vermittelt. Wie das Kurvenfahren in der Kreisbahn mit Erproben von Notmanövern.

Warum möchten Sie ein Fahrsicherheitstraining absolvieren?

Gewinnen Sie jeweils einen Gutschein im Wert von 140 Euro für ein Fahrsicherheitstraining. Schreiben Sie dazu eine E-Mail mit einer Begründung, warum Sie dieses Training gewinnen möchten. Die elektronische Post senden Sie mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und Ihrer Telefonnummer (freiwillige) für eine Benachrichtigung im Falle des Gewinns an marco.papritz@volksstimme.de.

Teilnahmeberechtigt sind Bewohner aus dem Jerichower Land. Einsendeschluss ist der 1. Januar 2024.

