Krippenspiele gelten als Höhepunkte der weihnachtlichen Zeremonien in den Kirchen. In Gommern (Jerichower Land) gab es eine moderne Version mit Live-Schaltung.

Gommern - Krippenspiele gibt es viele - die Organisatoren stehen jedes Jahr vor der Herausforderung, die bekannte Geschichte in einem neuen Gewand zu präsentieren. In Gommern (Jerichower Land) ist dies sehr modern gelungen.

„Willkommen bei den Bethlehemer Nachrichten“, hieß es am Heiligen Abend in der St.-Trinitatis-Kirche. Zwei rasende Reporter berichteten live von den Geschehnissen rund um den 24. Dezember des Jahres 0. So die Rahmenhandlung des diesjährigen Krippenspiels in Gommerns evangelischer Kirche.

Heilige drei Könige folgen dem Stern

Die Reporter begleiteten die hochschwangere Maria und ihren Mann Joseph bei der Suche nach einer Unterkunft, interviewten Wirtshausbesucher, die sie abblitzen ließen, und beobachteten die drei heiligen Könige, die dem Stern von Bethlehem folgten, um bei der Geburt ihres Messias dabei zu sein.

Die moderne Interpretation kam in der voll besetzten Kirche sehr gut an.