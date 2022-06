Mit Too Good To Go kann man Schnäppchen machen - doch nutzen Supermärkte diese Option?

Nicht nur der Blick auf die Preise beim Tanken lassen viele Kunden zusammenzucken. Auch der Einkauf im Supermarkt ist nicht gerade billig. Eine Möglichkeit, etwas zu sparen, sind Apps wie Too Good To Go. Doch hat sich diese Option im Jerichower Land schon etabliert?

Der Griff ins Obstregal tut oft im Geldbeutel weh. Gibt es in den Supermärkten im Jerichower Land Hilfsmittel wie Too Good To Go, um den Einkauf günstiger zu erledigen?

Burg - Obst und Gemüse sind gesund, sind aber leider in den vergangenen Wochen enorm im Preis gestiegen. Damit sie trotzdem regelmäßig auf dem Speiseplan landen können, suchen Kunden nach reduzierten Waren. Eine Möglichkeit ist die App Too Good To Go, bei der man gezielt nach reduzierten Lebensmitteln in den Supermärkten in der Umgebung suchen kann. Doch dazu müssen die Supermärkte auch über die entsprechenden Waren informieren. Wie sieht es in den Supermärkten im Jerichower Land aus? Werden hier solche Apps oder Angebote genutzt?