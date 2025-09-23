Stadtseniorenrat kämpft für mehr Bänke Mit viel Herz und Durchsetzungswillen: Wie sich eine Seniorin in Burg für mehr Lebensqualität einsetzt

15 neue Bänke sollen in Burg auf Initiative des Stadtseniorenrates aufgestellt werden. Eine Bank an der Bushaltestelle Bahnhofstraße gibt es nun. Das ist vor allem einer Rentnerin zu verdanken, die zeigt: Wer sich beharrlich für die richtigen Dinge einsetzt, wird belohnt. Die Frage ist aber nun: Wo sind die anderen Standorte für die Bänke?