  4. Stadtseniorenrat kämpft für mehr Bänke: Mit viel Herz und Durchsetzungswillen: Wie sich eine Seniorin in Burg für mehr Lebensqualität einsetzt

15 neue Bänke sollen in Burg auf Initiative des Stadtseniorenrates aufgestellt werden. Eine Bank an der Bushaltestelle Bahnhofstraße gibt es nun. Das ist vor allem einer Rentnerin zu verdanken, die zeigt: Wer sich beharrlich für die richtigen Dinge einsetzt, wird belohnt. Die Frage ist aber nun: Wo sind die anderen Standorte für die Bänke?

Von Thomas Pusch 23.09.2025, 08:15
Stadtseniorenbeiratsvorsitzende Karin Langner (2.v.l.) mit ihren Gremiumskolleginnen Doris Krause (v.l.), Christel Seidel und Annemarie Ruddies. Foto: Thomas Pusch

Burg - Sitzgelegenheiten zum Ausruhen sind vor allem für ältere Menschen eine willkommene Bereicherung des Stadtbildes. Auf Initiative des Stadtseniorenbeirates werden 15 Holzbänke in Burg aufgestellt. Nicht über alle Standorte herrscht allerdings Einigkeit mit der Stadtverwaltung. Wo sollen Bänke stehen?