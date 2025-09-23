weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Leerstand wird geschickt kaschiert: Burger Ansichten statt leerer Schaufenster

Der Leerstand in der Schartauer Straße ist ein oft beklagtes Problem. Am Schaufenster vom ehemaligen Geflügel-Richter wird demonstriert, wie der Leerstand geschickt kaschiert werden kann.

Von Thomas Pusch 23.09.2025, 09:15
Mit alten Burger Ansichten wirkt das leere Ladengeschäft gar nicht mehr so leer.
Mit alten Burger Ansichten wirkt das leere Ladengeschäft gar nicht mehr so leer. Foto: Thomas Pusch

Burg - Leere Geschäfte, schmutzige Schaufensterscheiben - an vielen Stellen in der Schartauer Straße ein trauriger Anblick. Beim ehemaligen „Richter's Geflügelspezialitäten“ täuscht ein schöner Anblick über den Leerstand hinweg. Ein Beispiel, das Schule machen soll.