Der Leerstand in der Schartauer Straße ist ein oft beklagtes Problem. Am Schaufenster vom ehemaligen Geflügel-Richter wird demonstriert, wie der Leerstand geschickt kaschiert werden kann.

Mit alten Burger Ansichten wirkt das leere Ladengeschäft gar nicht mehr so leer.

Burg - Leere Geschäfte, schmutzige Schaufensterscheiben - an vielen Stellen in der Schartauer Straße ein trauriger Anblick. Beim ehemaligen „Richter's Geflügelspezialitäten“ täuscht ein schöner Anblick über den Leerstand hinweg. Ein Beispiel, das Schule machen soll.