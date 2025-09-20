Beim Wettbewerb der Kartoffelsuppen im Altenplathower Volkspark gingen 13 Kreationen von Vereinen und Profiküchen und an den Start. Am Ende war die Siegeskür eine knappe Entscheidung.

Eine zehnköpfige Jury probierte sich durch die Kartoffelsuppenkraetionen. Unter ihnen Vereinsschaffende, Firmenchefs und Volksstimme-Chefreporter Thomas Pusch (re.).

Genthin - Das war eine knappe Sache: Die besten drei Kartoffelsuppen im legendären Kartoffelsuppenwettbewerb lagen nur jeweils zwei Punkte auseinander. Die 13 Teilnehmer aus Vereinen und Küchen im Jerichower Land können damit alle sagen: „Wir können gut kochen.“ Doch am Ende konnte nur eine gewinnen und die ist keine Unbekannte beim Wettbewerb.