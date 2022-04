Mobbing betrifft im Jerichower Land auch Grundschüler

Nicht nur Teenager sind von Mobbing betroffen. Ausgrenzen beginnt schon in der Grundschule.

Aufmerksam lauschten die Sechstklässler beim Projekt an der Diesterweg-Sekundarschule.

Burg - Dass Kinder in der Schule gehänselt oder ausgegrenzt werden, ist nichts Neues. Die Methoden haben sich aber geändert, heute gibt es Mobbing und Cybermobbing. In Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse haben Dörthe Köppe und Anne-Kathrin Mierswa mit zwei sechsten Klassen an der Burger Diesterweg-Sekundarschule ein Projekt mit dem Titel „Gemeinsam Klasse sein„ veranstaltet.