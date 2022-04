Möckeraner „Tafel“ und „Möbellobby“ haben in diesen Tagen mehr zu tun, als sonst

Mit dem Krieg in der Ukraine und den nach Möckern gekommenen Flüchtlingen steigt das Arbeitspensum der DRK-„Tafel“ und „Möbellobby“. Für den „Suchtkurve“-Leiter Wolfgang Auerbach ein Grund, all den Ehrenamtlichen zu danken, „die mittlerweile an sieben Tagen die Woche rennen“.

Möckern - Am Dienstag war wieder Tafel-Tag in Möckern. Für die Helfer der DRK-Suchtkurve bedeutet das dann, die zuvor vorbereiteten Tüten mit Lebensmitteln an Menschen weiterzureichen, die sich den teuren Einkauf im Supermarkt nicht so einfach leisten können. Neben ALG-II-Empfängern, Senioren mit geringer Rente oder auch Studenten mit Bafög-Anspruch kommen jetzt auch Flüchtlinge aus der Ukraine. „Am vorangegangenen Ausgabetag waren es zwölf Flüchtlinge“, sagt Wolfgang Auerbach. Und es würden jetzt noch mehr werden.