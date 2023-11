Wenn die Wiege irgendwo zwischen Weißrussland, Polen und der Ukraine steht: Der Verein „Bugholendry“ versucht die Erinnerung an einstige Heimat aufrecht zu erhalten.

Möckern - Geht es in Möckern um die Siedlung Grätzer Hof, ist meist schnell von Bessarabien die Rede, jener Region im Osten Europas, von der aus viele Menschen zum Ende des 2. Weltkrieges nach Westen flüchteten und unter anderem in der um 1950 errichteten Siedlung in Möckern ein neues Zuhause fanden.