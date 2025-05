Familienausflug mit 100 Euro-Budget: Zum Auftakt des Stadt- und Spargelfests in Osterburg nimmt die Volksstimme die Preise von Bowle, Langos und wilden Fahrgeschäften unter die Lupe.

Stadt- und Spargelfest in Osterburg: Das kosten Bier, Bratwurst und Autoscooter

Osterburg. - Papa will eine Bratwurst, Mama freut sich auf Langos, die Kinder haben nur Augen für den Autoscooter. Willkommen beim Stadt- und Spargelfest in Osterburg! Zum Auftakt schaut die Volksstimme durch die Augen einer ganz normalen Familie: Zwei Erwachsene mit zwei Kindern ziehen mit 100 Euro in der Tasche los, um das Beste aus dem Fest herauszuholen – reicht das noch für einen ganzen Tag voller Spaß?