Möckern: Wo Tausende mit der guten alten Dampflok fahren

Magdeburgerforth - Die Hobby-Fotografen standen Schlange. Nicht nur auf dem Gelände des Museumsbahnhofes und am Bahnübergang in der Forststraße, sondern auch auf der L 52 am Ortseingang, wo man schon einen Blick auf die Attraktion des Bahnhofsfestes in Magdeburgerforth werfen konnte.