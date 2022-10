Second Hand Mode zum kleinen Preis.

Biederitz - An Modeständen stöbern, einen Kaffee oder ein Glas Sekt trinken und ein Stück Kuchen essen. Etwas für den guten Zweck tun. Das ging am Wochenende in der Mehrzweckhalle Biederitz. Hier gab es Mode zum kleinen Preis.