Das Unglück vom 11. November 2023 bei Zeppernick im Jerichower Land ist immer noch unfassbar. Die Kirche in Möckern eröffnete das Angebot zu gemeinsamer Trauer, Gedenken und Besinnung.

Fünf Kerzen standen bei der Andacht in der Möckeraner St. Laurentiuskirche symbolisch für die fünf Unfallbeteiligten. Bei einer Andacht am Sonntagabend konnten Betrofffene Teelichte anzünden.

Möckern/Zeppernick. - Fünf Kerzen. „Jede steht für einen der fünf Jugendlichen, die in diesem Auto saßen“, sagt am Sonntagabend, 19. November 2023, Ute Mertens in die Stille der Möckeraner St. Laurentiuskirche hinein, nachdem sie die weißen Kerzen auf dem Taufstein angezündet hat.