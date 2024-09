Familie Kulms aus Ziepel muss für ein paar Tage ihr Zuhause verlassen, damit es zum Schauplatz eines fürchterlichen Verbrechens wird. Was es damit auf sich hat.

Mord und Totschlag in Ziepel: Darum schnüffeln Kommissare in Wohnhaus umher

Claudia und Stefan Kulms mit Tochter Joey Selma und dem Hund Eddy vor ihrem filmreifen Haus in Ziepel.

Ziepel. - Würden Sie einen Mörder in Ihr Haus lassen? Oder erlauben, dass in Ihrem Wohnzimmer ein Verbrechen geschieht? Und wie fänden Sie es, wenn in Ihrem Schlafzimmer irgendwelche Kommissare herumschnüffeln und andere Leute das alles filmen und nachher im Fernsehen zeigen?