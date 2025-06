Bäume haben in der Gartenstadt Möser eine besondere Bedeutung. So wird in der Grundschule Möser beispielsweise jedes jahr der baum des Jahres gepflanzt. Nun sucht die CDU-Fraktion erneut nach dem schönsten Baum der Gemeinde und hofft auf viele Vorschläge aus der bevölkerung.

Foto: Anke Reppin