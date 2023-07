Die verlegte Bushaltestelle an der Sekundarschule Möser hat keine Überdachung. Was sagt der Landkreis dazu?

Wegen der laufenden Bauarbeiten an der Sekundarschule Möser wurde die einstige Bushaltestelle in der Thälmannstraße um 100 Meter verlegt.

Möser - Seit Anfang Juni 2023 ist in der Ortschaft Möser die Bushaltestelle an der Sekundarschule in der Thälmannstraße versetzt. Sie befindet sich übergangsweise nunmehr rund 100 Meter weiter vor der örtlichen Sparkasse und dient hier den Fahrgästen zum Ein- und Ausstieg. Die Abfahrtszeiten der Buslinie haben sich dabei nicht geändert.

Die Verlegung ist durch die laufenden Bauarbeiten an der Sekundarschule Möser notwendig geworden. Dort soll eine Einfeldsporthalle mit Mensa und drei Klassenräumen entstehen. Die Kosten hierfür hatte der Landrat auf 5,3 Millionen Euro geschätzt.

Verlegung bedingt durchlaufende Bauarbeiten

„Die Bauarbeiten laufen nach Plan und es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Lieferschwierigkeiten“, versichert die Pressestelle des Jerichower Landes auf Anfrage der Volksstimme. Im Februar 2025 soll das Gebäude zur Nutzung übergeben werden, heißt es weiter.

Am 19. August 2023 ist in Sachsen-Anhalt Einschulungstag und Schulbeginn. Dann werden die Schüler der Se-kundarschule Möser sich mit den laufenden Bauarbeiten auf dem Schulhof arrangieren müssen, denn die Bauarbeiten werden „weiterhin ausgeführt“, also parallel zum Un-terricht, sagt der Landkreis.

Die oben genannte neue Bushaltestelle soll „nur bis zum Februar 2024“ an der neuen Position vor der örtlichen Sparkasse bleiben, sagt der Landkreis. Das bestätigte auf Volksstimme-Anfrage auch die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land. Auch die Gemeinde Möser wurde zu der betreffenden Bushaltestelle befragt. Die Gemeinde verwies zuständigkeitshalber an den Landkreis des Jerichower Landes.

Die vorübergehende Bus-haltestelle hat allerdings eine Besonderheit. Im Gegensatz zu der bisherigen Bushaltestelle hat die neue keine Überdachung.

Keine Überdachung an neuer Haltestelle geplant

Müssen die Kinder der Sekundarschule Möser bei Unwetter nun im Regen stehen? Nein, antwortete der Landkreis Jerichower Land: „Die Schüler können weiterhin die Haltestelle mit Überdachung an der Sekundarschule nutzen. Diese liegt außerhalb des Baufeldes.“ Es wird also empfohlen, bei Regenwetter die einstige Bushaltestelle zum Unterstellen zu nutzen. Außerdem teilt der Landkreis mit, dass am Standort der neuen Bushaltestelle „keine Überdachung geplant“ war und ist.

Die bisherige Bushaltestelle, die rund 100 Meter entfernt von der Sparkasse liegt, befindet sich auch in relativer Nähe zur Baustellenein- und -ausfahrt. Das müssten die Kinder beachten. Außerdem müssten sich die Kinder bei Regen, sollten sie sich bei der alten Bushaltestelle untergestellt haben, zügig zur neuen Bushaltestelle an der Sparkasse bewegen, da der Abstand zwischen beiden rund 100 Meter beträgt.