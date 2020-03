Große Resonanz hatte der Aufruf zur Müllsammelaktion in der Elbaue. Viele Dornburger beteiligten sich. Mit so viel Müll, wie die freiwilligen Helfer zusammentrugen, hatte keiner gerechnet. Foto: Manuela Langner

Jede Menge Unrat bargen die Dornburger aus der Elbaue zwischen der Wilden Zicke und der Hoplake.

Dornburg l Die Überreste eines Rettungsreifens, zwei halb verrostete Feuerlöscher und jede Menge blaue Säcke mit Verpackungsmüll räumte Ortsbürgermeister Andreas Steinz aus seinem Transporter. Auf dem Amtshof hatten andere Sammelteams schon einen beachtlichen Haufen an Müll angeliefert. Vor allem die Menge an Autoreifen, die die Jäger aus dem Wald holten, ließ die Frage aufkommen, ob da ein Gewerbetreibener seine Pflicht zur Entsorgung umgehen wollte?

Der Heimat- und Stengelverein, die Jagdgenossenschaft, die Kirchengemeinde und die freiwillige Feuerwehr hatten gemeinsam mit dem Ortschaftsrat Dornburg zur Müllsammelaktion in der Elbaue aufgerufen. „Müll sieht nicht nur unansehnlich aus, sondern schadet auch der Tier- und Pflanzenwelt“, begründete Claudia Paluszkiewicz den Einsatz gegen den Unrat.

Als Andreas Steinz am Sonnabendvormittag vor 50 freiwilligen Helfern stand, hatte er noch befürchtet, für alle Teilnehmer gäbe es gar nicht genügend zu tun. „Aber damit lag ich völlig falsch“, sagte er am späten Mittag, als sich die Müllsammler wieder am Dorfgemeinschaftshaus einfanden. Obwohl so viele Dornburger (und auch Einwohner aus Nachbarorten) anpackten, wurde nicht alles geschafft. Die unendliche Menge Müll, die sich in der Elbaue zwischen Wilder Zicke und Hoplake angesammelt hatte, überraschte alle Teilnehmer.

Vom Amtshof wird der Müll aus der Elbaue durch den Landkreis zur Entsorgung gebracht. Vom ausgedienten Grill über verrostete Feuerlöscher bis zu...



Zum Glück stellten einige Dornburger ihre Fahrzeuge und Anhänger zur Verfügung, um die Massen abtransportieren zu können. Zu den kuriosen Funden gehörte der Zigarettenautomat, der vor ein paar Jahren vor der Gaststätte verschwunden war. Die Diebe hatten ihn zum Aufknacken in Richtung Hafen verschleppt.

Um die Entsorgung kümmert sich nun der Landkreis. Auf die Ortschaft kommen dafür keine Kosten zu. Die Getränke und die Speisen vom Grill, zu denen alle Helfer eingeladen waren, finanzierten Heimatverein und Jagdgenossenschaft. Die Organisatoren freuten sich über die vielen Leute, die fleißig bei der Aktion mitmachten. Von Kindern bis zu Rentnern waren alle Generationen vertreten.