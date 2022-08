Müll soll in Burg-Süd weg vom Schultor

Burg - Farbenfroh sieht sie aus, die Grundschule in Burg-Süd. Und nicht nur an der Fassade hat sich einiges getan, auch im Innenleben. Bei einer Dienstberatung vor Ort erfuhr Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) aber auch, was noch getan werden muss, damit sich Schüler und Lehrer an der Yorckstraße wohlfühlen.