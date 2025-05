Loburg. - Etwa 40.000 Euro hat die Stadt Möckern bereits in Holz-, Statik- und andere Gutachten für die Burg Loburg berappen müssen, ohne dass sich an deren sanierungsbedürftigem Zustand etwas getan hat. Jetzt sieht es so aus, als würde – ausgerechnet vor dem anstehenden Ortsjubiläum - eine verhältnismäßig geringe Summe für ein fünftes Gutachten fehlen. Während der 1060-Jahr-Feier könnte der Burgturm deshalb für Besucher gesperrt bleiben – keine guten Aussichten für die Jubiläumsparty. Oder doch? Möckerns Stadtchefin Doreen Krüger kündigte jetzt an, eine Lösung finden zu wollen.

