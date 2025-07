Die Erinnerung an den jüdischen Landarzt Dr. Ernst Lewy wird in Bittkau wachgehalten – dank eines Films mit Zeitzeugenberichten von vor über 20 Jahren.

Erinnerung an jüdischen Arzt: Urenkel aus Amerika poliert Stolpersteine an der Elbe

Mit dem Familienstammbaum begrüßten Florian Sajontz (links) und Aileen Lemme (rechts) vom Heimat- und Schifferverein sowie Ortsbürgermeister Alexander Wittwer die Nachfahren von Ernst Lewy in Bittkau. Alisa und Daniel Lee waren mit Söhnchen Magnys aus Amerika gekommen.

Bittkau. - Die Erinnerung an den jüdischen Landarzt Dr. Ernst Lewy wird in Bittkau heute mehr denn je wachgehalten. Sein Urenkel Magnys aus Amerika entdeckte jetzt mit seinen Eltern das alte Schifferdorf an der Elbe und seine Familiengeschichte. Und er half, die Stolpersteine für seine Familie blank zu putzen.