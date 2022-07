Mutige Männer und Frauen: Große Holzfigur in Lostau symbolisiert den Einsatz zum Schutz der Bürger

„125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Lostau, gewidmet von den dankbaren Einwohnern“, heißt es auf dem Schild am Fuß der neuen Statue. Anfang September aufgestellt, wurde die große Holzfigur, die einen Feuerwehrmann darstellt, vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Möserstraße enthüllt.

Lostau - „Es war im Jahr 1896, als sich mutige Männer aus Lostau zusammenfanden, um die Freiwillige Feuerwehr Lostau zu gründen. Seitdem sind 125 Jahre vergangen. Eine Zeit, in der viele Frauen und Männer aus Lostau ihre Freizeit, ihren Schweiß und auch ihr Blut für den Schutz der Bürger gaben“, sagte Ortsbürgermeister Thomas Voigt am Tag der Enthüllung. So ist es in einem Beitrag auf dem Facebook-Auftritt der Freiwilligen Feuerwehr Lostau nachzulesen.