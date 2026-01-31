Polizei setzt bei der Suche nach den Graffiti-Sprayern im Schlosspark Möckern auf Zeugen. Die Stadtverwaltung bereitet derweil Überwachungsmaßnahmen im Park vor. Warum die Stadt auf den Reinigungskosten sitzen bleiben könnte.

Mysteriös und ärgerlich: Unbekannte Zeichen im Schlosspark - Kameras sollen kommen

Möckern - Knallig heben sich die – auch „Tags“ genannten – Zeichen in weiß, violett, pink und blau von den historischen Ziegelsteinen des runden Turmes ab. Was sie bedeuten, erschließt sich den meisten Betrachtern wohl nicht. Auch seitens der Polizei heißt es: „Die Bedeutung der angebrachten ,Tags’ konnte bislang nicht festgestellt werden.“ In gewissen Kreisen dürften die gesetzten „Tags“ aber eine Bedeutung haben.