Ein Abstellraum als Werkstatt, Lego als Werkzeug: Sechs Schüler aus Gommern überraschen beim Regionalausscheid der „First Lego League“ mit Platz vier. Geschafft haben sie es ohne Kursleiter, dafür aber mit viel Eigeninitiative und Kreativität.

Ohne Coach erfolgreich: Elias (15, v.l.), Kai (17), Theodor (10), Nils (11), Eigk (17) und Leon (11) belegten den 4. Platz beim Regionalausscheid der First Lego League. Es war die bisher beste Platzierung der Schüler der Gommeraner Sekundarschule „Fritz Heicke“ beim Wettbewerb.

Gommern. - Wer glaubt, dass man für große Roboterprojekte unbedingt einen Coach braucht, hat noch nicht die Schüler an Gommerns Sekundarschule „Fritz Heicke“ gesehen. Ohne Kursleiter, ganz auf sich gestellt, haben die Jugendlichen beim Regionalausscheid der „First Lego League“ den vierten Platz belegt – und das als Sechser-Team zwischen 10 und 17 Jahren.