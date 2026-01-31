Die Ausstellung „Besinnt Euch“ zeigt die Vielfalt des Magdeburger Künstlers Jens Schumacher. Besucher können Kunst erwerben und gleichzeitig ein soziales Projekt unterstützen. Wo es die Werke in Burg zu sehen gibt.

Burg. - Boxenluder, Rosa Periode oder Saale-Unstrut Sonnen- bzw. Mondaufgang – äußerst vielfältig sind Titel und Auswahl der Werke des Magdeburger Künstlers Jens Schumacher, die am Freitagabend bei der Vernissage in der HNO-Gemeinschaftspraxis Barche und Fruth präsentiert worden. Faszinierend seien vor allem die angewandten Techniken – etwa von Acryl- und Ölmalerei über Radierungen bis hin zum Holzschnitt – bei der Gestaltung der Bilder gewesen, die fortan die Burger Praxis zieren, hebt Doreen Barche hervor.

Kunst aus Magdeburg für den guten Zweck in Burg ausgestellt

Die Ausstellung mit dem Titel „Besinnt Euch“ dient jedoch nicht nur der Dekoration, sondern auch einem guten Zweck: „Die in der Praxis aufgehängten Werke können gekauft werden. Ein Teil der Einnahmen wird an das Cornelis-Werk fließen, um den Menschen beispielsweise ein schönes Ereignis zu finanzieren und ihnen eine Freude zu bereiten“, erläutert Jens Schumacher. Jedes verkaufte Bild wird durch ein anderes Werk aus der großen Sammlung es Künstlers ersetzt, bis die Aktion in einem Quartal endet.