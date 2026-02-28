weather wolkig
  4. Zugfahren in Möser: Nach Automatensprengung: Wird es wieder Fahrkarten am Bahnhof geben?

Wieder ein gesprenkter Fahrkartenautomat - dieses Mal war es in Möser. Fahrkarten können nun nicht mehr vor Ort gekauft werden. Wie geht es weiter? Die Deutsche Bahn antwortet.

Von Thomas Höfs 28.02.2026, 07:33
Ein typisches Bild: Beschmiert und verunreinigt zeigt sich die Bahnunterführung in der Gartenstadt Möser regelmäßig.
Möser - Der Bahnhof in Möser ist wieder mal in den Fokus geraten - dieses mal durch die Sprengung des Fahrkartenautomaten. Derzeit ist der Automat mit Folie umwickelt und definitiv außer Betrieb. Potenzielle Fahrgäste müssen sich anderweitig um ihre Fahrkarten kümmern. Bleibt das so?