Wieder ein gesprenkter Fahrkartenautomat - dieses Mal war es in Möser. Fahrkarten können nun nicht mehr vor Ort gekauft werden. Wie geht es weiter? Die Deutsche Bahn antwortet.

Nach Automatensprengung: Wird es wieder Fahrkarten am Bahnhof geben?

Ein typisches Bild: Beschmiert und verunreinigt zeigt sich die Bahnunterführung in der Gartenstadt Möser regelmäßig.

Möser - Der Bahnhof in Möser ist wieder mal in den Fokus geraten - dieses mal durch die Sprengung des Fahrkartenautomaten. Derzeit ist der Automat mit Folie umwickelt und definitiv außer Betrieb. Potenzielle Fahrgäste müssen sich anderweitig um ihre Fahrkarten kümmern. Bleibt das so?