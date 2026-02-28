Der Vogelgesang-Park in Magdeburg steht derzeit verstärkt im Fokus. Bürger sammeln Ideen, wie die Grünanlage schöner werden kann. Deren Umsetzung wird geprüft.

Vandalismus und Müll: Magdeburger Park soll kein „Un-Ort“ mehr sein

„Achtung! Un-Ort“ steht auf gelben Schildern, die Teilnehmer einer Bürgerwerkstatt im Magdeburger Vogelgesang-Park aufgestellt haben.

Magdeburg. - Mit gelben Plastikaufstellern ziehen am Mittwochnachmittag mehrere kleine Gruppen durch den Magdeburger Vogelgesang-Park. Immer wieder bleiben sie stehen, stellen die Schilder auf und machen Fotos davon. Die ungewöhnliche Aktion ist Teil des aktuell laufenden Projekts zur Verschönerung der Grünanlage.