Spaß für Familien Neue Bowlingbahn in Flechtingen: Unterwasser-Erlebnis und moderne Technik aus den USA
Im Kurort Flechtingen ist eine Erlebniswelt entstanden, die überrascht. Moderne Technik, starke Effekte – und eine Familie, die groß gedacht hat. Gastronom Kastriot Kasmi erzählt, was die Bahn so besonders macht.
Aktualisiert: 28.02.2026, 08:25
Flechtingen - Die Bowlingbahnen in Flechtingen - gleich neben dem Restaurant Asteria - sind als „Unterwasser-Erlebnis" gestaltet. Bunte Fische und andere Meeresbewohner ziehen ihre Bahnen, Lichtwellen fließen über den Boden, und mit jedem Wurf verändert sich die Stimmung auf der Bahn.