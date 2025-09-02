weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Stunden voller Angst im Wohngebiet Am Kellerberg in Gommern. Bei einem Kellerbrand in einem Wohnblock müssen Bewohner von der Feuerwehr gerettet werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von Thomas Schäfer Aktualisiert: 02.09.2025, 14:12
Im einem Wohnblock Am Kellerberg ist in Gommern zu einem Kellerbrand gekommen. Die Reinigungsarbeiten des stark verrußten Treppenhauses haben begonnen.
Im einem Wohnblock Am Kellerberg ist in Gommern zu einem Kellerbrand gekommen. Die Reinigungsarbeiten des stark verrußten Treppenhauses haben begonnen. Foto: Thomas Schäfer

Gommern. - Schlimme Szenen in einem Wohngebiet in Gommern. Ein Feuer war in einem Wohnblock ausgebrochen, Bewohner mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Jetzt ist die Polizei am Zug.