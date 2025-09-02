EIL:
Stunden voller Angst Nach Brand im Wohnhaus in Gommern ermittelt Polizei: Massiver Rauch erschwert Rettung von Bewohnern
Stunden voller Angst im Wohngebiet Am Kellerberg in Gommern. Bei einem Kellerbrand in einem Wohnblock müssen Bewohner von der Feuerwehr gerettet werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.
Aktualisiert: 02.09.2025, 14:12
Gommern. - Schlimme Szenen in einem Wohngebiet in Gommern. Ein Feuer war in einem Wohnblock ausgebrochen, Bewohner mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Jetzt ist die Polizei am Zug.