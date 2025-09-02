Stunden voller Angst im Wohngebiet Am Kellerberg in Gommern. Bei einem Kellerbrand in einem Wohnblock müssen Bewohner von der Feuerwehr gerettet werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Nach Brand im Wohnhaus in Gommern ermittelt Polizei: Massiver Rauch erschwert Rettung von Bewohnern

Im einem Wohnblock Am Kellerberg ist in Gommern zu einem Kellerbrand gekommen. Die Reinigungsarbeiten des stark verrußten Treppenhauses haben begonnen.

Gommern. - Schlimme Szenen in einem Wohngebiet in Gommern. Ein Feuer war in einem Wohnblock ausgebrochen, Bewohner mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Jetzt ist die Polizei am Zug.