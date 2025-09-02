Am 1. September beginnt jedes Jahr die neue Saison für Freiwillige. Lina Funke und Stephanie Steden berichten über das Leben auf dem Ökohof in Schopsdorf. Zwischen Kuhstall und Uni-Bewerbung lernten sie fürs Leben.

Lina Funke (li.) und Stephanie Steden auf dem Ökohof in Schopsdorf.

Schopsdorf - Ob im Hühnerstall, auf der Wiese bei den Kälbern oder bei den Gänsen. Stephanie Steden aus Magdeburg und Lina Funke aus Hamm waren in den vergangenen Monaten immer auf Tuchfühlung mit den Tieren auf dem Ökohof Fläming in Schopsdorf bei Nils und Friedrich Rosenthal. Dort absolvierten die jungen Frauen ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ).