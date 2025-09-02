Seit Ende 2024 werden die Hochwasserschutzanlagen zwischen Ranies und Grünewalde saniert. Dabei werden Spundwände eingebaut, die 100 Jahre Schutz ermöglichen. Die Arbeiten sind aus vielen Gründen sehr positiv zu bewerten.

Über den sanierten Deich wird ein Wildwechselstelle führen. Im Hintergrund sind die in den Boden eingelassenen Spundbohlen zu sehen.

Schönebeck. - Seit acht Jahren arbeitet Franz Senger für den Landesbetrieb für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt (Lhw), aber wenige Baustellen wie die Deichsanierung zwischen Ranies und Grünewalde haben sich so entwickelt. „Es ist alles sehr pflegeleicht hier“, urteilt er nach knapp zehn Monaten Arbeit. Dabei saniert das Lhw auf einer Länge von drei Kilometer den Deich.