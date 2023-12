Nach einem Brand im Südring 18 in Burg schöpft eine junge Familie wieder Hoffnung für die Zukunft. Dazu beigetragen haben zahlreiche Spenden aus dem Jerichower Land sowie Angebote von Halle bis Genthin.

Nach Brand in Burg-Süd bei Magdeburg: Spenden ermöglichen Neuanfang für junge Familie

Burg - Mit so vielen Spenden haben André und Jasmin nicht gerettet und sind jetzt sichtlich erleichtert. Ein Brand im Burger Südring 18 am 30. Oktober hat die junge Familie mit ihren vier Monate alten Zwillingen um ihr Hab und Gut gebracht. Das Mobiliar in allen Zimmern war mit feinem Ruß überzogen und nicht mehr zu gebrauchen.