weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Familienunternehmen seit 1999: Nach dem Post-Aus folgt die Neueröffnung: Burger Firma expandiert nach Parey

Familienunternehmen seit 1999 Nach dem Post-Aus folgt die Neueröffnung: Burger Firma expandiert nach Parey

Die Deutsche Post an der Hauptstraße in Parey muss ihre Filiale Ende 2025 schließen. Ein Unternehmer aus Burg zeigt jetzt Interesse an den Räumlichkeiten. Welches Geschäft hier im März 2026 Eröffnung feiern möchte.

Von Louis Hantelmann 03.11.2025, 18:44
Die Filiale der Post verlässt Parey Ende des Jahres, ein Nachmieter aus Burg ist jedoch schnell gefunden worden.
Die Filiale der Post verlässt Parey Ende des Jahres, ein Nachmieter aus Burg ist jedoch schnell gefunden worden. Foto: Louis Hantelmann

Burg/Parey. - Ende des Jahres schließt die Filiale der Deutschen Post in Parey an der Hauptstraße endgültig. In den vergangenen Monaten war die Filiale krankheitsbedingt bereits kaum geöffnet. Einen langen Leerstand wird es hier jedoch nicht geben, ein Nachmieter für die Räumlichkeiten ist bereits gefunden.