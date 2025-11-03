Die Deutsche Post an der Hauptstraße in Parey muss ihre Filiale Ende 2025 schließen. Ein Unternehmer aus Burg zeigt jetzt Interesse an den Räumlichkeiten. Welches Geschäft hier im März 2026 Eröffnung feiern möchte.

Nach dem Post-Aus folgt die Neueröffnung: Burger Firma expandiert nach Parey

Die Filiale der Post verlässt Parey Ende des Jahres, ein Nachmieter aus Burg ist jedoch schnell gefunden worden.

Burg/Parey. - Ende des Jahres schließt die Filiale der Deutschen Post in Parey an der Hauptstraße endgültig. In den vergangenen Monaten war die Filiale krankheitsbedingt bereits kaum geöffnet. Einen langen Leerstand wird es hier jedoch nicht geben, ein Nachmieter für die Räumlichkeiten ist bereits gefunden.