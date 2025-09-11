Die Filiale der Deutschen Post in Parey ist lange geschlossen und unregelmäßig geöffnet. Das sorgt für Ärger bei der Bevölkerung. Laut Aussage der Post ist jedoch bald eine neue Lösung in Sicht. So geht es weiter.

Rätselraten und Frust um die Post: Bleibt die Filiale in Parey geschlossen?

Parey. - „Was ist mit der Post in Parey los“, oder „Wann öffnet die Filiale wieder?“ – Fragen dieser Art sind in der Vergangenheit angesichts der unregelmäßigen Öffnungszeiten der Post-Filiale in Parey regelmäßig in beispielsweise den sozialen Medien gestellt worden. Bis vor Kurzem hingen hier immerhin kleine Zettel, auf denen auf die baldige Wiederaufnahme des Betriebes hingewiesen wurde.