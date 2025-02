Wohnungen in Mehrfamilienhaus in Burg sind nach heftigem Kellerbrand wieder bewohnbar. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Nach erneutem Feuer in Neubaugebiet in Burg erhöht die Polizei die Präsenz im Südring

Die Feuerwehr spricht von einer massiven Rauchentwicklung, die es am späten Sonnabendnachmittag durch das Feuer am Südring gegeben hat.

Burg. - Die Wohnungen im Brandhaus am Südring in Burg können drei Tage nach dem heftigen Brand zwar wieder bewohnt werden. Doch viele Fragen zum zweiten Feuer binnen weniger Tage in einem und demselben Haus sind noch offen.