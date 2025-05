Die kaputte Wasserpumpe in der Badestraße hat viele Werderaner genervt – jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die Stadt Magdeburg hat eine Reparatur angekündigt.

Magdeburg. - Die Wasserpumpe in der Badestraße auf dem Werder in Magdeburg ist in einem bedenklichen Zustand: Der Auslasskopf ist beschädigt, das Wasser fließt zwar noch, aber der Anblick ist alles andere als erfreulich. Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils haben dies bei der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) Werder zur Sprache gebracht. Ihr Anliegen: Die Pumpe - eine von mehr als 100 in ganz Magdeburg - soll nicht nur optisch wiederhergestellt, sondern auch als Notversorgung funktionstüchtig gehalten werden – etwa im Falle eines Blackouts.

Die Stadt hat auf die Hinweise reagiert und bestätigt: „Das Problem ist bekannt. Die von uns beauftragte Wartungsfirma wird die Reparatur vornehmen.“ Wann genau die Arbeiten erfolgen, ist jedoch noch unklar – ebenso, welche Kosten dabei entstehen werden.

Magdeburger setzen sich für Sauberkeit in ihrem Stadtteil ein

Die Werderaner zeigen seit Längerem Engagement für ihren Stadtteil. Erst kürzlich setzten sie sich bei einer GWA-Sitzung dafür ein, Graffiti zu entfernen und das Trafohäuschen wie 2024 die Kegelanlage durch kreative Kunst neu zu gestalten. Zudem plant die Gemeinschaft, sich im September am „World Cleanup Day“ zu beteiligen – einer weltweiten Aktion zur Beseitigung von Müll.

Die defekte Wasserpumpe ist für viele ein Symbol: Sie wünschen sich, dass auf Missstände schnell reagiert wird – für ein sauberes, sicheres und funktionierendes Miteinander auf dem Werder.