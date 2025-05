Güsen - Für die Regentage oder zu starkem Sonnenschein ist die geplante Sitzgelegenheit mit Überdachung nun errichtet worden. Ein kleiner Tisch soll zudem noch in der Hütte aufgestellt werden.

„Ein großes Dankeschön an das Betonwerk Leonhard Moll in Güsen für das Bereitstellen des Holzes!“, hebt Martin Müller, Vorsitzender des Heimatvereins in Güsen, hervor. „Ebenso einen herzlichen Dank an Dieter Jahr und Uwe Büst, die mit viel Einsatz und zahlreichen Arbeitsstunden alles vorbereitet haben. Und nicht zuletzt: Danke an P-Time für die tatkräftige und dynamischen Unterstützung bei der Aufstellung“, bedankt sich der Vorsitzende bei den Mitwirkenden.

Dank an Firmen, die dem Güsener Verein geholfen haben

Die Mitglieder freuen sich darauf und laden dazu ein, dass der Unterstand in Zukunft häufig genutzt wird, sei es durch Besucher oder etwa Schulklassen, die ihren Unterricht im Freien abhalten möchten. Dabei können sie die Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt in der Natur wahrnehmen und kennenlernen.

Wiegebank auf der Güsener Wiese wird gut genutzt

Die Wiese befindet sich am Ahornweg in Güsen. Jedes Jahr findet hier das traditionelle Eiertrudeln zu Ostern statt. Zuletzt ist hier eine neue Wiegebank entstanden, die gerne von den Besuchern genutzt wird.

Die Dachkonstruktion wird angebracht. Foto: Martin Müller

Im Zuge des Projektes „Güsen blüht auf … wir machen Bienen glücklich“ ist die Bienenwiese 2021 angelegt worden. Die Idee dahinter ist es gewesen, eine große Streuobst- und Wildblumenwiese zu errichten, die als Lernort und Entdeckerzone für den Nachwuchs genutzt werden soll.

Lesen Sie auch: Der Einsatz von KI beim Arzt: Wie die künstliche Intelligenz bei Dr. Schulze in Jerichow hilft

Dazu sind auf der Wiese 30 alte heimische Obstbaumsorten gepflanzt worden, die seitdem auf der Wiese gedeihen.