Experten bescheinigen dem Parchauer See bei Burg (Jerichower Land) einen schlechten Zustand. Im Sommer kam es zu einem großen Fischsterben. Nun soll die Elbe helfen.

Nach großem Fischsterben: Wie die Elbe den Parchauer See im Jerichower Land retten soll

Blick auf den Parchauer See. Die Idylle trügt: der Zustand des Gewässers ist schlecht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Parchau - Die Elbe als Retter vom Parchauer See. Was angesichts der Entfernung des großen Stroms und des aus drei Teilen bestehenden Gewässers am Rand der kleinen Burger Ortschaft etwas utopisch klingen mag, ist eine Empfehlung von Experten.