Anwohner ärgern sich über mehrere umgestürzte Poller in Stendal. Wann sich an der Situation etwas ändert.

Stolperfalle am Dom in Stendal: Umgestürzte Poller sorgen für Ärger

Am Dom in Stendal sind mehrere Poller umgestürzt. Dort liegen sie schon seit mehreren Monaten.

Stendal - Seit längerer Zeit sind Frank Prieß mehrere umgestürzte Poller an der Straße „Am Dom“ in Stendal ein Dorn im Auge. Regelmäßig kommt er an ihnen vorbei, wenn er sich auf den Weg zur Arbeit begibt. „Das ist kein schöner Anblick. Warum die Stadt noch nichts dagegen unternommen hat, ist mir ein Rätsel“, sagt er am Leser-Telefon und äußert seinen Unmut.