Nach langem Leerstand: Neueröffnung in Innenstadt von Burg - Besitzer von Tieren können sich freuen

Ein lange leerstehende Gewerbeeinheit in der Innenstadt von Burg mit einer Fläche von 240 Quadratmeter wird saniert und komplett neu eingerichtet.

Burg. - Es steht seit längerem leer und wird nun buchstäblich mit Leben gefüllt. An der Bahnhofstraße in Burg laufen Bauarbeiten in einer 240 Quadratmeter fassenden Gewerbeeinheit. Nach einem aufwendigen Umbau geht es hier demnächst tierisch zu.