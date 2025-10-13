In diesem Jahr finden ein ganzes Wochenende lang die Obsttage auf dem Hundisburger Schloss statt. Viele Besucher genießen nicht nur die regionalen Äpfel, sondern auch die Attraktionen vor Ort.

Mit vielen Fotos: Obsttage in Hundisburg: Besucher bummeln auf dem Schlossplatz

Silke, Maik und Hund Casper aus Magdeburg verkosten Äpfel auf dem Schlosshof in Hundisburg auf den Obsttagen.

Hundisburg - Ein besonderer Höhepunkt im Jahr sind die Obsttage auf dem Barockschloss in Hundisburg. Neben dem Obst und Saft vom Schlossobst zum Verkosten, gibt es für die vielen Besucher ein Wochenende lang selbst hergestellte Naturprodukte, viele Stände mit Leckereien und Plätze zum Verweilen. Auch Blumen und Kunsthandwerke, wie eine Schmuck-Macherei haben ihren Platz vor Ort und machen trotz des trüben Wetters den Schlosshof bunt.