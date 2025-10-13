Haustechniker und WoGe-Vorstandsmitglied Holm Epperlein ist hier in einer der von Grund auf zu modernisierenden Wohnungen in der Mozartstraße tätig. Bevor die Wohnung, die noch DDR-Charme hatte, neu vermietet wird, investiert die Genossenschaft in modernsten und durchdachten Standard – ein Grund, weshalb die Interessenten Schlange stehen.

Foto: Anke Hoffmeister