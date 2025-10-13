weather wolkig
  4. Mietwohnungen in Tangermünde: Tangermünder Genossenschaft ohne Leerstand, mit vielen Anfragen

Mietwohnungen in Tangermünde Tangermünder Genossenschaft ohne Leerstand, mit vielen Anfragen

Warum die Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft Tangermünde so gefragt sind, was Vorstand Ringo Schmidt plant und wie er die Wärmeversorgung der Zukunft sieht.

Von Anke Hoffmeister 13.10.2025, 11:24
Haustechniker und WoGe-Vorstandsmitglied Holm Epperlein ist hier in einer der von Grund auf zu modernisierenden Wohnungen in der Mozartstraße tätig. Bevor die Wohnung, die noch DDR-Charme hatte, neu vermietet wird, investiert die Genossenschaft in modernsten und durchdachten Standard – ein Grund, weshalb die Interessenten Schlange stehen. Foto: Anke Hoffmeister

Tangermünde. - Die Stadt Tangermünde ist ein beliebter Wohnort – nicht nur für Menschen, die ein eigenes Haus bauen möchten. Auch Mieter zieht es sehr gern hierher. Eine Tatsache, von der unter anderem die Wohnungsgenossenschaft (WoGe) Tangermünde profitiert.