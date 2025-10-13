Mietwohnungen in Tangermünde Tangermünder Genossenschaft ohne Leerstand, mit vielen Anfragen
Warum die Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft Tangermünde so gefragt sind, was Vorstand Ringo Schmidt plant und wie er die Wärmeversorgung der Zukunft sieht.
13.10.2025, 11:24
Tangermünde. - Die Stadt Tangermünde ist ein beliebter Wohnort – nicht nur für Menschen, die ein eigenes Haus bauen möchten. Auch Mieter zieht es sehr gern hierher. Eine Tatsache, von der unter anderem die Wohnungsgenossenschaft (WoGe) Tangermünde profitiert.