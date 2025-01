Nachhaltigkeit ist ein Thema, dass immer mehr Menschen im Landkreis am Herzen liegt. In Biederitz eröffnete deshalb vor gut einem Jahr das erste RepairCafe. Aber wird das Angebot auch genutzt?

Biederitzer RepairCafe sagt dem Wegwerfen den Kampf an

Helmar Koch gehört zu den Ehrenamtlichen im Repair-Café in Biederitz.

Die Reparatur eines Digitalradios steht bei Helmar Koch als nächste Aufgabe an. Er gehört wie Fridtjof Hupfeld zu den Ehrenamtlichen, die jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr in Biederitz das Repair-Café öffnen. Vom Videorekorder über Kaffeemaschinen bis zu Heckenscheren kann jedes Haushaltsgerät zur Reparatur gebracht werden, das sich tragen lässt. Nicht in jedem Fall, aber fast immer gelingt den Männern die Reparatur.