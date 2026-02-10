weather regen
  4. Pop-Song mit Tiefgang: „Neuanfang“ für Sängerin Janika Roloff

Pop-Song mit Tiefgang „Neuanfang“ für Sängerin Janika Roloff

Janika Roloff veröffentlicht ihre neue Single „Neuanfang“. Der Song entstand in einer Phase persönlicher Veränderungen und ist zugleich der Auftakt zur kommenden EP „Spiegel“.

Von Thomas Schäfer 10.02.2026, 15:03
Janika Roloff hat mit „Neuanfang“ eine neue Single am Start.
Janika Roloff hat mit „Neuanfang“ eine neue Single am Start. Foto: Johanna Roloff

Gommern - Manchmal reicht ein einziger Moment, ein Gedanke, ein Gefühl, ein leiser innerer Ruck, um zu wissen: So wie bisher geht es nicht weiter. Genau von diesem Moment erzählt Janika Roloff in ihrer neuen Single „Neuanfang“, die nun erschienen ist.