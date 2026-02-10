Janika Roloff veröffentlicht ihre neue Single „Neuanfang“. Der Song entstand in einer Phase persönlicher Veränderungen und ist zugleich der Auftakt zur kommenden EP „Spiegel“.

Gommern - Manchmal reicht ein einziger Moment, ein Gedanke, ein Gefühl, ein leiser innerer Ruck, um zu wissen: So wie bisher geht es nicht weiter. Genau von diesem Moment erzählt Janika Roloff in ihrer neuen Single „Neuanfang“, die nun erschienen ist.