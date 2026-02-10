Lehrer aus der Börde beteiligen sich am Dienstag am Warnstreik von Verdi und GEW und fordern höhere Löhne. An Schulen führt das teilweise zu Unterrichtsausfällen.

Warnstreik von Verdi und GEW für höhere Löhne: Unterrichtsausfälle in der Börde

Angestellte Lehrkräfte aus der Börde beteiligten sich an dem Warnstreik.

Haldensleben/Wanzleben/Oschersleben/Magdeburg - Im aktuellen Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften Verdi und GEW am Dienstag, 10. Februar, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Von dem Aufruf zur Arbeitsniederlegung waren unter anderem Landesbehörden, Hochschulen und Schulen betroffen. Auch Lehrer aus dem Landkreis Börde beteiligten sich an dem Warnstreik.