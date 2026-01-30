weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Rund 7,7 Millionen Euro erhält die Stadt Burg aus dem Sondervermögen des Bundes. Bei einer Sondersitzung des Stadtrates erklärte Bürgermeister Philipp Stark (parteilos), wer in diesem Haushaltsjahr davon profitiert.

Von Thomas Pusch 30.01.2026, 16:41
So soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Burg einmal aussehen.
So soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Burg einmal aussehen. Visualisierung: Stadt Burg

Burg - Satte 7,7 Millionen Euro hat die Stadt Burg in diesem Jahr extra zum Ausgeben. Das Sondervermögen macht es möglich. Aber was damit machen? Eine Liste war schnell erstellt. Jetzt wurde darüber abgestimmt. 2,2 Millionen Euro gehen an die Feuerwehr. Aber was wird da mit so viel Geld gemacht?