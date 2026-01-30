Rund 7,7 Millionen Euro erhält die Stadt Burg aus dem Sondervermögen des Bundes. Bei einer Sondersitzung des Stadtrates erklärte Bürgermeister Philipp Stark (parteilos), wer in diesem Haushaltsjahr davon profitiert.

Neubauten: Mehr als 2 Millionen Euro gehen an die Feuerwehr

So soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Burg einmal aussehen.

Burg - Satte 7,7 Millionen Euro hat die Stadt Burg in diesem Jahr extra zum Ausgeben. Das Sondervermögen macht es möglich. Aber was damit machen? Eine Liste war schnell erstellt. Jetzt wurde darüber abgestimmt. 2,2 Millionen Euro gehen an die Feuerwehr. Aber was wird da mit so viel Geld gemacht?