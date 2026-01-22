Zum 22. Mal stellten sich Unternehmen bei der Berufsorientierungsmesse (BOM) in den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ vor. 70 Aussteller warben dabei, um künftige Auszubildende zu werben und hatten sehr moderne Ausbildungen dabei.

Neue Berufe auf Jobmesse: Elektroniker für Gebäudesystemintegration und Mosaikleger

Die Bundesforst war auch vertreten. Beim Baumraten machte auch Schulleiter Marco Dominé mit.

Burg - Elektroniker für Gebäudesystemintegration - haben Sie das schon mal gehört? Das ist ein Ausbildungsberuf, der auch an der BBS Conrad Tack in Burg angeboten wird. Ein Beruf, der mit seinen Inhalten in der Jetzt-Zeit angekommen ist.